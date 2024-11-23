نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 23 من شهر نوفمبر الجاري؛ مباريات قوية ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الرائد ضد العروبة، في تمام الساعة 16:20 بتوقيت السعودية والساعة 15:20بتوقيت مصر.



الوحدة ضد التعاون، في تمام الساعة 18:15 بتوقيت السعودية والساعة 17:15 بتوقيت مصر.

الخليج ضد الهلال، في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية والساعة 19:00 بتوقيت مصر.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.