نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 23 من شهر نوفمبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الألماني مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني بوروسيا دورتموند - فرايبورغ (17:30 بتوقيت السعودية و16:30 بتوقيت مصر)عصرا على قناة beIN Sports HD 6.. شتوتغارت - بوخوم (17:30 بتوقيت السعودية و16:30 بتوقيت مصر). باير ليفركوزن - هايدنهايم (17:30 بتوقيت السعودية و16:30 بتوقيت مصر)عصرا على قناة beIN Sports HD 5. هوفنهايم - لايبزيغ (17:30 بتوقيت السعودية و16:30 بتوقيت مصر). فولسبورغ - يونيون برلين (17:30 بتوقيت السعودية و16:30 بتوقيت مصر). آينتراخت فرانكفورت - فيردر بريمن (20:30 بتوقيت السعودية و19:30 بتوقيت مصر) على قناة beIN Sports HD 5.