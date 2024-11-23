نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة ميلان أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس كضيف ثقيل على نظيره ميلان اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة المرتقبة بين ميلان ويوفنتوس على ملعب سان سيرو لحساب إطار الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

موعد مبارة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

وتبدأ المواجهة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المُكرمة

تشكيل ميلان المتوقع ضد يوفنتوس

حراسة المرمى: مايك ماينان.

الدفاع: ثيو هيرنانديز، فيكايو توموري، ماليك ثياو، إيمرسون رويال.

الوسط: تيجاني رييندرز، يوسف فوفانا.

الوسط المهاجم: رافائيل لياو، روبن لوفتس-تشيك، كريستيان بوليسيتش.

الهجوم: الفارو موراتا.

تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد ميلان في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.

الدفاع: نيوكولو سافونا، فيدريكو جاتي، بيير كالولو، أندريا كامبياسو.

الوسط: كيفرين تورام.

الوسط المهاجم: فرانشيسكو كونسيساو، تيون كوبيمنيريس، كينان يلديز، مانويل لوكاتيلي.

الهجوم: تيموثي وياه.