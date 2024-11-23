نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان نظيره يوفنتوس اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتلعب المواجهة المرتقبة بين ميلان ويوفنتوس لحساب إطار الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

موعد مبارة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

وتنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المُكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

تذاع مباراة ميلان ضد يوفنتوس عبر قناة أبو ظبي الرياضية، لأنها هي الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.