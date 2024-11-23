نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة استعداداته لمواجهة فريق سيلتا فيجو اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر ضمن لقاءات الدوري الإسباني.

وتأتي مواجهة برشلونة مع سيلتا فيجو في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الليجا، على ملعب "بالايدوس" عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم في الدوري الإسباني

وستذاع مباراة برشلونة أمام سيلتا فيجو عبر قناة beIN Sports HD 1.

في حين سيتولى حسن العيدروس مهمة التعليق على أحداث مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني.