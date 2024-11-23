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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيحظى مرة أخرى بمدرب جديد من بلاده وذلك بعدما استقال جيراردو مارتينو من تدريب فريق إنتر ميامي الأمريكي.

مارتينو يستقيل من تدريب إنتر ميامي وماسكيرانو المرشح الأبرز لخلافته

وذكرت صحف أرجنتينية أن خافيير ماسكيرانو، مدرب منتخب تحت 21 عاما، وزميل سابق لميسي في برشلونة، مرشح لتولي تدريب النادي الذي يشارك ديفيد بيكهام في ملكيته.

وأعلن مارتينو، الذي خرج فريقه بشكل مفاجئ من الأدوار الاقصائية بالدوري الأمريكي، استقالته لأسباب شخصية في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

وتولى مارتينو /62 عاما/ تدريب إنتر ميامي في 2023.