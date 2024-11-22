نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يضع ثنائي بايرن ميونيخ ضمن اهتمامه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف صحفي سكاي سبورت الألمانية، كيري هاو، رغبة مانشستر سيتي في تعزيز صفوف الفريق خاصة بعد تمديد عقد مدربه بيب غوارديولا، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، ويتطلع باستبدال إلكاي غوندوغان وكيفين دي بروين.

وأبدي جوارديولا عن إعجابه الشديد باللاعب الألماني جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونخ، لكن هذا من المحتمل عدم حدوثه بسبب رغبة اللاعب في تمديد عقده مع العملاق البافاري.

وعبر جوارديولا أيضا عن اهتمامه الشديد،لجوشوا كيميتش، وتعتبر هذه الصفقة من المحتمل حدوثها بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونخ على التمديد، ويرغب اللاعب ايضًا للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإسباني.

والجدير بالذكر أنه هناك علاقة قوية بين جوارديولا وكيميتش ودائمًا على اتصال حتى الآن ولديهما علاقة رائعة.