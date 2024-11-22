نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المهدي سليمان: أدينا مباراة جيدة أمام الأهلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المهدي سليمان حارس مرمى نادى الاتحاد السكندرى عن سعادته بتحقيق فريقه نتيجة إيجابية خارج ملعبه بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأضاف المهدي سليمان خلال تصريحات فضائية أن فريقه ظهر بشكل جيد أمام الأهلي صاحب الشعبية الطاغية والتاريخ الكبير.

ووجه حارس الاتحاد السكندرى الشكر للجماهير السكندرية التى زحفت خلف من الإسكندرية إلى ستاد السلام لمساندة الفريق معربا عن أمله فى استمرار تحقيق النتائج الإيجابية.

ونفى المهدى سليمان ما تردد عن لجوئه لإضاعة الوقت خلال المباراة.

ونفى المهدى سليمان أيضًا ما تردد عن وجود خلافات بين حراس المرمى بسبب مشاركة مصطفى شوبير حارس الأهلى فى مباراة المنتخب الأخيرة أمام بيتسوانا.

وتعادل الاتحاد السكندرى خارج ملعبه مع الأهلى مساء اليوم على ستاد السلام بهدف لكل فريق وحصل المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندرى على لقب أفضل لاعب في المباراة.