نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرة طائرة.. سيدات الزمالك يفزن على الشمس في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره الشمس بنتيجة 3 -0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25- 10

25 - 13

25 - 13

وحرصت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على حضور المباراة لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبات.

ومن المقرر، أن يلتقي "طائرة الزمالك" مع نظيره سبورتنج، يوم الاثنين المقبل، على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

ويتواجد "طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق؛ "سبورتنج، والشمس، والزهور، والمعادي، والمقاولون العرب، والطيران، وهليوليدو".

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".

