الرياضات البحرية يهزم الجبلايات وعرب المعمل يكتسح كونكورد في دورى القسم الرابع

1- الرياضات البحرية 6 نقاط 2- شباب عرب المعمل 6 نقاط 3- التجارة السويس 4 نقاط 4- شباب الجبلايات نقطة 5- نادى الغريب دون نقاط 6-كونكورد شرم دون نقاط 7- الهجن سيناء دون نقاط

أسفرت نتائج الجولة التانية من عمر مسابقة دورى القسم الرابع بمجموعة السويس عن تفوق فريق الرياضات البحرية على نظيرة فريق مركز شباب الجبلايات بنتيجة 1/2.

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فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة