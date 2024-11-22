مانشستر سيتي يجهز مبلغًا ضخمًا لخطف هدف ريال مدريد وليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - يعمل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على حسم صفقة قوية في فترة انتقالات صيف 2025، من أجل تعزيز كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

مانشستر سيتي يريد فيرتز

يرغب نادي مانشستر سيتي، في التعاقد مع الألماني فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن، لتدعيم هجوم السيتي في الموسم المقبل.

ويدخل فيرتز، ضمن دائرة اهتمامات الأندية الأوروبية الكبرى من بينها ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونخ.

وحسب ما أوردته صحيفة “إل ناسيونال” فإن مانشستر سيتي يستعد لإنفاق 120 مليون يورو للتعاقد مع فلوريان فيرتز، واللتغلب على ريال مدريد وليفربول وبايرن ميونيخ في سباق الحصول على توقيعه.

جدير بالذكر إن نادي مانشستر سيتي يريد تدعيم صفوفه بصفقات قوية للمستقبل خاصةً بعد تمديد عقد المدرب بيب جوارديولا لمدة عامين إضافيين.