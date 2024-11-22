نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر أمام القادسية في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القادسية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر ضد القادسية

يلتقي النصر مع ضيفه القادسية، مساء اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر 2024 على ملعب "الأول بارك" ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل النصر المتوقع أمام القادسية

حراسة المرمي: بينتو

خط الدفاع: نواف بوشل - إيميريك لابورت - محمد سيماكان - سلطان الغنام

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري - أوتافيو

خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو- تاليسكا

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، متخلفًا بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر و5 نقاط عن الاتحاد صاحب الوصافة، بينما يتواجد القادسية في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

وتنقل مباراة النصر والقادسية عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.