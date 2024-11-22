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أحمد جودة - القاهرة - سيواجه المنتخب الإسباني نظيره الهولندي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، وهي المسابقة التي يدافع فيها عن لقبه، وفقًا للقرعة التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في نيون سويسرا اليوم الجمعة.

وجاءت المواجهات كالتالي: كرواتيا وفرنسا؛ والدنمارك والبرتغال، وإيطاليا وألمانيا.

ربع نهائي دوري الأمم.. هولندا تواجه إسبانيا وإيطاليا تصطدم بألمانيا

ستلعب إسبانيا بطلة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، مباراة الإياب على أرضها بعد تأهلها إلى الدور ربع النهائي كمتصدرة للمجموعة بخمسة انتصارات وتعادل، متقدمة على الدنمارك وصربيا وسويسرا.

وستقام مباراة الذهاب 20 مارس (آذار)، والإياب 23 من الشهر نفسه.

وستقام المرحلة الأخيرة من المسابقة في الفترة من 4 إلى 8 يونيو.