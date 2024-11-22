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أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقاير إيطالية، اليوم الجمعة، أن نادي يوفنتوس يسعى لضم نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يوفنتوس يدخل صراع التعاقد مع محمد صلاح

قالت صحيفة "calciomercato" الإيطالية: "هناك اهتمام شديد من جانب يوفنتوس لضم محمد صلاح، ما ينذر ليفربول بخطر فقدانه بنهاية الموسم".

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس يسعى لاستغلال قدرات صلاح التهديفية في إعادته لمصاف الكبار في أوروبا مجددًا.

وتواجد الدولي المصري محمد صلاح في قائمة أفضل 11 لاعبًا بتاريخ نادي ليفربول في القرن 21، وفقًا لإحصائية نشرها موقع " Givemesport" البريطاني، حيث احتل المرتبة الثانية خلف النجم ستيفن جيرارد.