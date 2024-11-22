كولر يوجه التعليمات الأخيرة لـ لاعبي الأهلي قبل مباراة الاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - حذر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه من خطورة مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري، والتي ستُقام في تمام الساعة 8:00 مساءً على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

التعليمات الأخيرة لـ لاعبي الأهلي قبل مباراة الاتحاد السكندري

وفي إطار استعداداته لهذه المواجهة المهمة، عقد كولر محاضرة فنية مع لاعبيه خلال الساعات الماضية، استعرض خلالها عددًا من النقاط الفنية المتعلقة بالمباراة، بهدف ضمان الفوز وحصد النقاط الثلاث. المحاضرة تركزت على ضرورة التحضير الجيد لملاقاة الفريق السكندري، الذي يُعتبر منافسًا قويًا هذا الموسم.

وفقًا لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي، شدد كولر خلال المحاضرة على لاعبيه بأن الاتحاد السكندري هذا الموسم مختلف تمامًا عن المواسم السابقة.

وأوضح أن الفريق السكندري أصبح أكثر قوة وتماسكًا بفضل وجود مجموعة من اللاعبين ذوي الخبرة، بالإضافة إلى المدير الفني القوي الذي يمتلك سجلًا جيدًا في الدوري الممتاز من خلال عمله مع عدة أندية في المواسم السابقة.

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد السكندري قد حقق فوزين متتاليين في الدوري هذا الموسم، مما وضعه في نفس رصيد الأهلي من النقاط، مما يزيد من صعوبة المباراة.

في ختام المحاضرة، أكد كولر على ضرورة التركيز التام من قبل لاعبي الأهلي في المباراة، مشيرًا إلى أن الاتحاد السكندري ليس منافسًا سهلًا. وأوضح أن المباراة ستكون صعبة وأنه لا بد من اللعب بقوة من أجل ضمان الفوز وحصد النقاط الثلاث، مع الحفاظ على صدارة الدوري الممتاز.