نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة في بيراميدز بسبب تأخر رواتب مدربي قطاع الناشئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأخر نادي بيراميدز، في تسديد رواتب مدربي وإداريي قطاع الناشئين حتى هذه اللحظة، مما خلق جوًا سلبيًا داخل القطاع بالوقت الحالي.

أزمة في بيراميدز بسبب تأخر تسديد رواتب العاملين في قطاع الناشئين

يعيش مدربو وإداريو قطاع الناشئين بنادي بيراميدز، في أزمة كبيرة نظير تأخر الإدارة في سداد رواتبهم التي وصلت إلى عدة أشهر.

وتأتي أزمة عدم تسديد رواتب العاملين في قطاع الناشئين، بالرغم من الإمكانيات المالية الكبيرة التي يمتلكها نادي بيراميدز.

ولم يفِ مسؤولو بيراميدز، حتى هذه اللحظة، بوعود تسليم رواتب العاملين في القطاع، والتي تعد مصدر الدخل الرئيسي والوحيد لهم.

ويحتل فريق بيراميدز، حاليًا، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع بتروجيت 1-1 والفوز على إنبي 2-1.