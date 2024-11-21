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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت منذ قليل، البطولة العربية الأولى للمنتخبات والأندية للجيت كوني دو، والتي تستمر حتى 22 من نوفمبر الجاري في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

انطلاق البطولة العربية للجيت كوني دو بمشاركة 400 لاعب من 9 دول

ويشارك في البطولة العربية في نسختها الأولى للمنتخبات والأندية 400 لاعبًا ولاعبة، يمثلون 9 دول وهي؛ ليبيا، فلسطين، سوريا، لبنان، السعودية، السودان، تشاد، وقطر، فضلا عن مصر الدول المستضيفة للحدث.

وأعلن المحاسب عادل حسن، رئيس الاتحاد المصري للجيت كوني دو، ترحيبه بكافة الوفود المشاركة في البطولة العربية للجيت كوني دو، متمنيا لهم التوفيق وقضاء أوقات طيبة على أرض مصر.

وأضاف خلال تصريحات صحفية أدلى بها، على هامش حفل الافتتاح، أن البطولة يقام على هامشها دورة للمدربين والحكام العرب واختبارات أحزمة وتقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ولفت إلى أن أسرة اللعبة من مدربين وإداريين وحكام ولاعبين كانوا على قلب رجل واحد وأشبه بخلية نحل من أجل إنجاح البطولة العربية وخروجها بالتنظيم المشرف الذي يليق بسمعة مصر الرياضية.

وقال إن التنظيم لاقى استحسانا وإشادات من قبل الأشقاء المشاركين، مضيفا أن مصر أصبحت قبلة لاستضافة كافة الأحداث الرياضية سواء العربية أو القارية أو العالمية وتثبت نجاحا في كل حدث يقام على أرضها.

وعبر عادل حسن، عن شكره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي قدم كل الدعم للاتحاد ووفر كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولة، إضافة إلى رعايته الكريمة لها، ما منحها ثقلا وأهمية ويؤكد الرغبة الرسمية في دعم الرياضات الأخرى والإسهام في انتشارها استكمالا لما تم خلال الفترة الماضية.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للجيت كوني دو أن لعبة الجيت كوني دو، تحظى باهتمام كبير بما انعكس هذا على زيادة الممارسين للعبة، وهو ما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في دعم الرياضة وانتشارها بين شباب مصر..

وحضر فعاليات البطولة ربيع حمزة رئيس الاتحاد العربي للجيت كوني دو وماستر حسام بزال الأمين العام للاتحاد العربي ورئيس الاتحاد اللبناني وأحمد زيدان عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي وهمام الدايل رئيس اللجنة السورية للجيت كوني دو واللواء أحمد فرج نائب رئيس الاتحاد العربي للجيت كوني دو ورامي البنا رئيس اللجنة القطرية للجيت كوني دو ومحمد عبد المجيد رئيس الاتحاد الفلسطيني واحمد زيدان الزيدني رئيس اللجنة الليبية العليا للرياضات الجيت كون دو وعبد السلام فرج نائب رئيس اللجنة الليبية ومحسن طاري الشمري رئيس الاتحاد السعودي للجيت كوني دو.

كما حضر حفل الافتتاح المحاسب عادل حسن رئيس الاتحاد المصري للجيت كوني دو واللواء تامر محمد حسين نائب الرئيس واللواء هاني احمد فوزي امين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور أشرف سرور واللواء أحمد خليفة.