نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| بيراميدز يُجدد عقد محمد الشيبي ويغلق الباب أمام الزمالك.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن مسؤولو نادي بيراميدز من تجديد عقد المغربي محمد الشيبي، الظهير الأيمن للفريق، لمدة موسمين، وذلك بعد أن كان عقده سينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

بيراميدز يُجدد عقد الشيبي لمدة موسمين

وأفاد مصدر مطلع داخل فريق بيراميدز في تصريحات خاصة ل "دوت الخليج الرياضي"، أن التجديد تم بعد جلسة تفاوضية بين هاني سعيد، المدير الرياضي للنادي، واللاعب بحضور وكيل أعماله، حيث تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد.

ويغلق هذا التجديد الباب أمام إمكانية رحيل الشيبي، وذلك بعد تداول تقارير عن مفاوضات الزمالك مع اللاعب في الأيام الماضية للانتقال إليه في صفقة انتقال حر.

ويعد الشيبي أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيل بيراميدز تحت قيادة المدرب كرونسلاف يورتشيتش، حيث شارك في 6 مباريات هذا الموسم وصنع هدفًا واحدًا.