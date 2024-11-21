نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة موجعة لتشيلسي قبل مواجهة ليستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، عن معاناة مجم الفريق ريس جيمس من إصابة جديدة وذلك قبل مواجهة ليستر سيتي خارج أرضه ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل.

ماريسكا يتحدث عن إصابة جميس

وقال ماريسكا في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية: "بكل أسف، شعر ريس ببعض الآلام، هناك شيئًا بسيطًا ولا نريد المجازفة به في المباراة".

وأضاف: "أتمنى أن يكون ريس جاهزًا للمشاركة معنا في المباراة المقبلة وألا تكون مدة غيابه طويلة ولكن نظن أنها ستكون غير ذلك".

وتابع: "أعرف أن الأمر ليس سهلًا ولكن في كل مرة يصاب فيها جيمس تكون الأمور أصعب بالنسبة له، وبتكون أكثر صعوبة بالنسبة لي، عليه أن يقبل ما يحدث وأن يحاول تجنب الإصابة قدر الإمكان، في بعض الأحيان تحدث الأشياء حتى لو حاولت تجنبها".

وعن جواو فيليكس، اختتم ماريسكا تصريحاته قائلا: "أرى أنه يمكن أن يلعب بجانب كول بالمر، هذا هو هدفنا من أجل المستقبل، فيليكس يقدم عملًا مبهرًا معنا منذ يومه الأول، المشكلة الوحيدة تتعلق فقط بإيجاد التوازن المطلوب في التشكيلة".