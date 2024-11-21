نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيكهام يغيب عن مباراة حرس الحدود بسبب إصابة في الظهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهرت نتائج الأشعة التي خضع لها أحمد رمضان بيكهام، لاعب سيراميكا، تعرضه لشد قوي في عضلات الظهر خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام بوتسوانا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

بيكهام يغيب عن مباراة حرس الحدود

وبناءً على التشخيص، يحتاج بيكهام لفترة تأهيل قبل العودة إلى تدريبات سيراميكا، مما يحرمه من المشاركة في مباراة حرس الحدود يوم الأحد المقبل.

وكان بيكهام قد تعرض للإصابة أثناء المباراة أمام بوتسوانا، مما اضطر حسام حسن لاستبداله بحسام عبد المجيد.

من جانبه، حذر أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا، لاعبيه من انتفاضة حرس الحدود قبل المباراة المرتقبة في الجولة الثالثة من دوري النيل.