نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف منتخب مصر للناشئين من التأهل إلى بطولة أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 قريبًا من التأهل إلى بطولة أمم إفريقيا تحت 17 عامًا، المقرر إقامتها العام المقبل في كوت ديفوار، بعد فوزه المثير على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من تصفيات شمال إفريقيا.

موقف منتخب مصر للناشئين

ويختتم المنتخب المصري مشواره في التصفيات بملاقاة المنتخب الليبي يوم السبت المقبل، في الجولة الأخيرة، حيث يسعى لتحقيق الفوز لضمان التأهل إلى البطولة القارية.

كان المنتخب المغربي قد ضمن تأهله إلى كأس الأمم الإفريقية، بينما يتنافس المنتخب المصري مع تونس على حجز البطاقة الثانية.