ليل الفرنسي يرفض بيع جوناثان ديفيد في يناير المقبل

وارتبط المهاجم الكندي بعديد الفرق الأوروبية حيث سيصبح لاعبا حرا بنهاية الموسم ما لم يجدد تعاقده.

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محمد يوسف

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