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أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تفعيل دور الأنشطة التربوية في مختلف المجالات، حرصت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم على تكريم الطالبة شادية أحمد جمال شعبان بمدرسة سان مارك الخاصة لحصولها على المركز الأول في بطولة الجمهورية في لعبة سيف المبارزة والتي أقيمت بالمركز الأوليمبي والتي نظمتها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة والتي أعلنت نتيجة بطولة سيف المبارزة على مستوى الجمهورية بتحقيق تعليم بني سويف المركز الأول.

تكريم بنت بنى سويف لحصولها على المركز الأول في مسابقة بطولة سيف المبارزة على مستوى الجمهورية

ووجهت أمل الهوارى التهنئة للطالبة ولإدارة المدرسة ومعربة فى الوقت ذاته عن سعادتها بهذا الإنجاز المتميز والذي يعد نموذجا يحتذى به في تفعيل الأنشطة التربوية ولا سيما الأنشطة الرياضية.

واكدت وكيل وزارة التربية والتعليم على أهمية تفعيل الأنشطة التربوية بالمدارس بما يتسق مع رؤية مصر 2030 خاصة في محور بناء الشخصية المصرية والتي تساعد في تنمية مهارات وقدرات الطلاب وبناء قدرات التلاميذ واكتشاف الموهوبين وتمكينهم من مواصلة التفوق وخلق جيل قيادي قادر على الابتكار والإبداع وتحمل المسؤولية

موجهة الشكر والتقدير لقيادات المديرية وفي مقدمتهم الدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشئون التنفيذية ومنال صالح موجه عام التربية الرياضية وصفوت قايد مدرب الفريق ومحمد عبد التواب وأسرة توجيه التربية الرياضية.

مطالبة ببذل المزيد من الجهود وتحقيق مراكز متقدمة في مختلف المجالات والأنشطة على مستوى الجمهورية.