الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: لاوتارو يعود إلى الإنتر.. ماركا: 100 يوم لمبابي في مدريد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: لاوتارو يعود إلى الإنتر.. ماركا: 100 يوم لمبابي في مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها  الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 21- 11- 2024.

الصحف الأوروبية صباح اليوم


وجاءت عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

 لاجازيتا ديلو سبورت: 

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ايتها الفتيات ما هذه القوة
لاوتارو يعود إلى الانتر متحمس ويريد الطيران مع الانتر
مواجهة بين موراتا ووياه
غينودوزي " هذه السنة مناسبة للاتسيو ليحرز لقب "

 كورييري ديلو سبورت: 

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سيدات ايطاليا ابطال العالم
اليوفي في العمل وتاغليافيكو مرشح
لوكاكو وحش نابولي
اعادة بناء روما
لاوتارو يعادل دييغو
بالوتيلي مع فييرا

 ماركا: 

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100 يوم لمبابي في مدريد
" نحن هادئون لاننا مقتنعون إنه وحش "
الحياة الجديدة لرافاييل نادال
كوندي بلا راحة

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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