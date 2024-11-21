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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: لاوتارو يعود إلى الإنتر.. ماركا: 100 يوم لمبابي في مدريد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 21- 11- 2024.
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-
لاجازيتا ديلو سبورت:
ايتها الفتيات ما هذه القوة
لاوتارو يعود إلى الانتر متحمس ويريد الطيران مع الانتر
مواجهة بين موراتا ووياه
غينودوزي " هذه السنة مناسبة للاتسيو ليحرز لقب "
كورييري ديلو سبورت:
سيدات ايطاليا ابطال العالم
اليوفي في العمل وتاغليافيكو مرشح
لوكاكو وحش نابولي
اعادة بناء روما
لاوتارو يعادل دييغو
بالوتيلي مع فييرا
ماركا:
100 يوم لمبابي في مدريد
" نحن هادئون لاننا مقتنعون إنه وحش "
الحياة الجديدة لرافاييل نادال
كوندي بلا راحة