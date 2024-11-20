نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد اللاعب محمد شوقي: أنا مصدوم منذ وفاة نجلي وهذه رسالتي لوزير الرياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث شوقي السوداني والد اللاعب محمد شوقي، الذي توفى بعد أيام من سقوطه في أرضية ملعب مباراة كفر الشيخ والقزازين ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

والد محمد شوقي: نجلي لم يعاني تمامًا من أي مشاكل صحية

وقال والد محمد شوقي في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "محمد عاشق لكرة القدم منذ أن كان في رابعة ابتدائي وكان من ناشئين فريق غزل المحلة".

وأضاف: "نجلي لم يعاني تمامًا من أي مشاكل صحية على الإطلاق ولم يتعرض لمثل هذا السقوط طوال حياته".

وأكمل: "كنت أشاهد المباراة رفقة أخيه وتفاجئت بسقوط محمد ثم قرأت في الاخبار ببلع لسانه وتلقيت صدمة كبيرة عندما قرأت خبر وفاة نجلي على السوشيال ميديا".

واختتم حديثه قائلًا: "أطالب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمسؤولين عن الكرة المصرية وجميع اللاعبين، بدعم زوجة إبني لأنها حامل حاليًا ولديه طفل 3 سنوات، مولود بعيب خلقي في القلب وأجرى عملية قلب مفتوح، كما أنه كان يصرف مبالغ ضخمة من أجل علاج نجله شهريا".

