نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب المغرب يصعد رسميًا إلى بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا بعد الفوز على ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المواجهة التي جمعت بين المغرب وليبيا، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عاما، والتي من المقرر أن تقام العام المقبل في كوت ديفوار.

وحقق المنتخب المغربي فوزا هاما على نظيره المنتخب الليبي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب الرياضي لنادي الشباب المحمدية.

ملخص مواجهة المغرب وليبيا في تصفيات شمال إفريقيا تحت 17 عامًا

افتتح المنتخب المغربي أولى أهدافه في اللقاء عن طريق إسماعيل العود في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، من ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء سددها العود بطريقة متقنة على يسار حارس مرمى منتخب ليبيا.

وفي الدقيقة 60، أضاف المنتخب المغربي ثاني أهدافه، عن طريق المهاجم المميز زياد باها من ركلة جزاء، نفذها باها بشكل مميز على يمين الحارس.

ويتصدر المنتخب المغربي الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب التونسي، والذي يحتل الوصافة بنفس عدد النقاط.

وبتلك النتيجة، يصعد المنتخب المغربي إلى بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا، بينما يحتاج منتخبنا الوطني المصري للفوز أو التعادل في المباراة القادمة أمام المنتخب الليبي لخطف بطاقة التأهل الثانية.

وجاء ترتيب تصفيات شمال إفريقيا تحت 17 عامًا، كما يلي-

▪︎المركز الأول - المغرب - 7 نقاط.

▪︎المركز الثاني - تونس - 7 نقاط.

▪︎المركز الثالث - مصر - 6 نقاط.

▪︎المركز الرابع - الجزائر - 3 نقاط.

▪︎المركز الخامس - ليبيا - 0 نقطة.

