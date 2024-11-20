نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من أحمد الكأس بعد فوز منتخب مصر أمام تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد الكأس، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 15 سنة (مواليد 2008)، عن فرحته العارمة بعد الانتصار المهم الذي حققه الفريق على نظيره التونسي بنتيجة 3-2 في إطار تصفيات شمال إفريقيا.

مباراة صعبة وهدفها إسعاد الجماهير المصرية

في تصريحاته عقب المباراة، أكد الكأس أن المواجهة كانت صعبة للغاية وشهدت العديد من التحديات، خاصة أن الفريقين قدما أداءً قويًا. وأشار إلى أن المباراة اتسمت بضغوط كبيرة، إلا أن التوفيق لعب دورًا كبيرًا في النهاية، مما أتاح لمنتخب مصر انتزاع الفوز.

وأضاف الكأس: "المهم هو إسعاد الشعب المصري الذي يعشق كرة القدم ويعيش على إنجازاتها. هذا الانتصار يمثل خطوة في طريق بناء فريق قادر على تحقيق الطموحات المستقبلية".

وحرص المدير الفني على تقديم الشكر لجميع الأطراف التي دعمت الفريق خلال البطولة، مشيدًا بدور مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام. كما أعرب عن امتنانه الكبير لجميع أعضاء الجهاز الفني والإداري على التفاني والعمل الدؤوب منذ انطلاق البطولة.

مسيرة المنتخب في البطولة

رغم البداية الصعبة للمنتخب بخسارته أمام المغرب في أول مباراة، إلا أن الفريق استطاع العودة بقوة، محققًا الفوز على الجزائر، ثم اختتم التصفيات بفوز مثير على تونس. وجاء ترتيب الفرق في نهاية الجولة كالتالي: