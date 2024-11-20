مانشستر يونايتد يزاحم ريال مدريد على صفقة مجانية

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أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي مانشستر يونايتد، على خط اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع لاعب مميز من الدوري الألماني وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على ديفيز

أبدى نادي مانشستر يونايتد، رغبته في الحصول على خدمات الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ الألماني، والذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الجاري.

قال الصحفي كريستيان فالك إن ألفونسو ديفيز يريد البقاء في بايرن ميونيخ، ولكن يجب أن تكون مطالبه المادية مناسبة للنادي الألماني.

وأضاف إن اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع ألفونسو ديفيز أصبح أكثر واقعية مع الأرقام التي يرغبون في تقديمها وهي أعلى من بايرن ميونخ وريال مدريد.

ويحق للكندي ديفيز التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، بعد دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة بعقده مع بايرن ميونخ.