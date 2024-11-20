نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورينثيانز يواصل صحوته بثنائية في كروزيرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق كورينثيانز صحوته في بطولة الدوري البرازيلي، بعدما حقق فوزًا ثمينًا 2-1 على ضيفه كروزيرو، اليوم الأربعاء، في افتتاح المرحلة الـ34 للمسابقة.

جاءت أهداف المباراة الثلاثة في الشوط الأول، حيث افتتح النجم الهولندي المخضرم ممفيس ديباي التسجيل لمصلحة كورينثيانز مبكرًا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله يوري ألبيرتو الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وأشعل كايكي المباراة من جديد، بعدما أحرز هدفًا لمصلحة كروزيرو في الدقيقة 34، ليحاول الفريق الضيف خطف هدف التعادل على الأقل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن دون جدوى.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد كورينثيانز، الذي حقق انتصاره الـ11 في البطولة هذا الموسم والخامس على التوالي، إلى 44 نقطة، ليتقدم للمركز التاسع مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد كروزيرو، الذي تلقى خسارته الـ13 في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل 13 فوزًا و8 تعادلات، عند 47 نقطة في المركز السابع مؤقتا، ليواصل بذلك نتائجه المخيبة بالمسابقة، بعدما حقق فوزًا وحيدًا فقط في لقاءاته التسعة الأخيرة.

