نادي إنبي يعلن استقطاع جزء من مكافآت اللاعبين لدعم أسرة الراحل محمد شوقي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي إنبي استقطاع جزء من مكافات لاعبيه في مختلف القطاعات وذلك من أجل دعم أسرة اللاعب الراحل محمد شوقي.

وكتب إنبي في بيان رسمي عبر حسابه: "تعبيرًا عن روح المحبة والتضامن قرر لاعبو فريق إنبي ومختلف أجهزتهم الفنية شاملة الفريق الأول- قطاع الشباب- قطاع الناشئين- فريق بايونيرز تحت رعاية فريق إنبي".

وتابع البيان: "استقطاع جزءً من مكافاتهم لدعم أبناء زميلهم الراحل محمد شوقي، لاعب نادي كفر الشيخ الذي وافته المنية أثناء مباراة فريقه أمام فريق القزازين في دوري القسم الثاني".

واختتم: "تجسد هذه المباردة القيم الإنسانية التي يتبناها نادي إنبي وجميع لاعبيه حيث لايقتصر دورهم على التميز الرياضي وحسب بل يمتد لدعم زملائهم وأسرهم في الأوقات الصعبة".

مبادرة إنسانية من أجل دعم أسرة الراحل

وبدأت المبادرة من جانب محمد سمير لاعب نادي زد والتي دعى لمساندة أسرة اللاعب الراحل بعد وفاته.