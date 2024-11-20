نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية للمقاصة ونجوم مصر والمنيا بالجولة 9 بالصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام الجمعه مباريات الجولة التاسعة بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني “ب”، وتشهد مباريات المجموعة اهتمام كبير خاصة فى ظل التنافس بين عدة فرق على الصعود.

مواجهات قوية للمقاصة ونجوم مصر والمنيا بالجولة 9 بالصعيد

حيث يستضيف نادى مصر للمقاصة نظيره نادى اسمنت اسيوط بملعب الاسيوطى سبورت، ويسعى أبناء المقاصة لتحقيق الانتصار ومصالحة الجماهير والعودة لسباق المنافسة فيما يسعى أبناء الاسمنت لمواصلة الانتصارات للمنافسة على الصعود، ويحتل مصر للمقاصة المركز. الثالث برصيد 15 نقطة فيما يحتل اسمنت اسيوط المركز الثانى برصيد 17 نقطة.

ويستضيف مسار نظيره المنيا بملعب رايت تو دريم بمدينة 6 اكتوبر، ويسعى مسار لمواصلة الانتصارات للتشبث بصدارة المجموعة فيما يسعى أبناء المنيا لتحقيق الفوز لمصالحة الجماهير والدخول لمنطقة المنافسة، ويحتل مسار المركز الأول برصيد 19 نقطة فيما يحتل المنيا المركز السادس برصيد 8 نقاط.

ويستضيف نجوم مصر نظيره الفيوم بملعبه ببنى سويف، ويسعى أبناء نجوم مصر لتحقيق الفوز لمصالحة الجماهير فيما يسعى أبناء الفيوم لتحقيق انتصار ثان على التوالي بالمسابقة لتحسين موقفهم بجدول المسابقة، ويحتل نجوم مصر المركز الخامس برصيد 8 نقاط فيما يحتل الفيوم المركز العاشر برصيد 5 نقاط.

ويستضيف نادى البدارى نظيره نادى الواسطى بملعب مركز شباب البدارى باسيوط، ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار للخروج من دائرة النتائج السلبية، ويحتل البدارى المركز السابع برصيد 7 نقاط فيما يحتل الواسطى المركز الحادى عشر برصيد 5 نقاط.

ويستضيف بنى مزار نظيره مركز شباب طامية بملعب مركز شباب مطاى بالمنيا، ويسعى أبناء بنى مزار لتحقيق الانتصار لإسعاد الجماهير فيما يسعى أبناء طامية لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، ويحتل بنى مزار المركز التاسع برصيد 6 نقاط فيما يحتل طامية المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

فيما لن يشارك تليفونات بنى سويف بمباريات تلك الجولة.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - مسار 19 نقطة.

2 - أسمنت أسيوط 17 نقطة.

3 - مصر المقاصة 15 نقطة.

4 - تليفونات بنى سويف 13 نقطة.

5 - نجوم مصر 8 نقاط.

6 - المنيا 8 نقاط.

7- البدارى 7 نقاط.

8 - مركز شباب طامية 7 نقاط.

9 - بنى مزار 6 نقاط.

10- الفيوم 5 نقاط.

11- الواسطى 5 نقاط.