نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لـ بايرن ميونخ يوضح مصير موسيالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث كريستيان دريسين الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، عن مستقبل جمال موسيالا لاعب الفريق البافاري.

دريسين: نريد تمديد عقد موسيالا

قال دريسين في تصريحه لصحيفة “أبندزيتونج” الألمانية: “بالطبع نريد تمديد عقد أحد أفضل اللاعبين في العالم”.

وتابع الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ قائلًا: "آمل بشدة أن تؤدي هذه المحادثات الأولى الجيدة حقًا إلى تمديد عقد اللاعب".

وأضاف دريسين في حديثه حول تمديد عقد موسيالا: “نريده أن يكون أحد وجوه النادي”.

يشار إلى إن جمال موسيالا يرتبط بعقدٍ ساري مع بايرن ميونخ حتى 30 يونيو 2026، أي يتبقى موسم ونصف في عقده.

وخاض موسيالا 14 مباراة مع فريق بايرن ميونخ بكل البطولات في الموسم الجاري، وسجل 9 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

وتبلغ قيمة موسيالا السوقية 140 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت العالمي.