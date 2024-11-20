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أحمد جودة - القاهرة - فوز تلا وبايونيرز وبيلا ونبروة وتعادل الأوليمبي بالقسم الثاني

أسفرت نتائج منافسات الجولة التاسعة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب عن فوز فريق شباب تلا بقيادة فؤاد سلامه على فريق دكرنس بقيادة سامح العربي بهدفين مقابل هدف.

شهد اللقاء تقدم تلا بهدف سيد حمدى في الدقيقة 15.

وتعادل دكرنس بهدف نصر عبدالرازق في الدقيقة 42.

وخطف أحمد الاشرم الهدف الثاني لتلا في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

وتعادل فريق الصيد بالمحلة بقيادة عبد الرحمن فهمي مع فريق مالية كفر الزيات متصدر المجموعة بقيادة عبد الناصر سلبيًا.

وتعادل فريق بايونيرز بقيادة أحمد عبد الظاهر مع فريق ميجا سبورت بقيادة جاد توفيق بهدف لمثله حيث تقدم بايونيرز بهدف محمود نصر وتعادل حمزة كارول لميجا سبورت.

- فوز فريق اتحاد نبروه بقيادة محمد عبد الله على فريق مركز شباب القزازين بقيادة ابراهيم العدل بهدفين مقابل هدف.

وشهد اللقاء تقدم نبروه بهدفين دون رد في الشوط الأول عن طريق محمد عيد وإدرك القزازين هدف في الشوط الثاني.



- فوز فريق بيلا بقيادة ابراهيم الشهيدي على فريق دمياط متذيل المجموعة بقيادة ميدو الدبيسي بثلاثية نظيفة انتهى الشوط الأول بهدفين نظيفين عن طريق

سعد صالح الهدف الأول واضاف أحمد مكاوى الهدف الثاني وإدراك محمد ابراهيم الهدف الثالث



وتم تأجيل مباراة كفر الشيخ مع فريق بني عبيد إلي يوم السبت لوفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ.

المجموعة السادسة

-تعادل فريق الاوليمبي متصدر المجموعة بقيادة احمد سمير مع فريق دمنهور بقيادة عبد اللطيف الدوماني سلبيًا

- فوز فريق دلفي بقيادة ربيع ياسين على فريق اصحاب الجياد بقيادة محمد فهمي بثلاثية مقابل هدف سجلها أحمد جمال ومحمود صلاح وإسماعيل، بينما إدرك كرم النقيب هدف الجياد.

فوز فريق كوم حمادة بقيادة طارق السعيد على فريق طلائع الاسطول بقيادة علاء المني بهدفين نظيفين سجلهما فريج ابراهيم وغنيم.

وتقام الخميس مباراه المجد السكندري مع الجزيرة بمطروح على ستاد الاسكندريه.



وتختتم الجولة يوم السبت بلقاء الزهور بمطروح مع الهلال الضبعة على ملعب شباب الهلال.