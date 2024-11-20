رغم راحة اللاعبين.. سيف جعفر يؤدي تدريبات منفردة في الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - خاض سيف جعفر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة في صالة الجيمانيزيوم في الوقت الذي منح فيه البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للأبيض راحة للاعبين لمدة 24 ساعة.

سيف جعفر يؤدي تدريبات منفردة في الزمالك

ويأتي ذلك، في ظل رغبة سيف جعفر في الوصول لأعلى حالة بدنية وفنية بعد قرار الجهاز الفني للزمالك، بمشاركته في التدريبات الجماعية عقب المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب في لقاء النصر الليبي الودي الأخير.

وتتجه النية داخل الجهاز الفني للزمالك إلى منح سيف جعفر فرصة للمشاركة في اللقاءات خلال الفترة القادمة لتعويض حالة النقص العددي الذي يعاني منه الفريق بعد إصابة محمد شحاتة وغيابه عن الأبيض لمدة تقترب من 40 يومًا.