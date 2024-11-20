حمزة المثلوثي يعود إلى القاهرة بعد المشاركة مع منتخب تونس

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أحمد جودة - القاهرة - عاد التونسي حمزة المثلوثي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في معسكره الأخير.

حمزة المثلوثي يعود إلى القاهرة

وكان المثلوثي قد انضم إلى منتخب تونس لخوض مباراتي مدغشقر وجامبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ويعود فريق الزمالك للتدريبات غدًا الخميس على ملعب النادي استعدادًا لملاقاة المصري البورسعيدي مساء السبت المقبل في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.