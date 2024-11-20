نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص|| زيزو يقترب من التجديد مع الزمالك مقابل 80 مليون جنيه سنويًا.. التفاصيل الكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعد ملف تجديد عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك أحد أهم اهتمامات إدارة وجماهير القلعة البيضاء، وأكثر ما يتناوله الإعلام الرياضي خلال الساعات الماضية وذلك بعد العروض القوية المُقدمة للاعب.



وأكد مصدر خاص داخل نادي الزمالك لـ " دوت الخليج الرياضي" أن إدارة نادي الزمالك تقترب من التوصل لاتفاق نهائي مع نجم الفريق الأول، أحمد سيد "زيزو"، لتجديد عقده.

وتابع المصدر:" وذلك بعد موافقة اللاعب ووالده على تخفيض مطالبهما المالية من 100 مليون جنيه إلى 80 مليون جنيه في الموسم الواحد، وذلك حبًا للنادي وتقديرًا لجماهيره."

وأشار إلى أن الاتفاق جاء بعد تدخل رجل الأعمال ورئيس الزمالك السابق، ممدوح عباس، الذي عرض تحمل 50% من راتب اللاعب (40 مليون جنيه سنويًا)، بينما ستتكفل إدارة النادي بالمبلغ المتبقي.

وأختتم:" ورغم التفاهم بين الأطراف، إلا أن العقبة الوحيدة المتبقية هي توفير الزمالك لنصيبه من الراتب السنوي، وهو ما يعمل عليه المسؤولون حاليًا.

السيناريوهات المحتملة لتجديد عقد زيزو مع الزمالك

– التجديد بعقد يمتد 4 سنوات

إذا نجحت الإدارة في تأمين مبلغ الـ40 مليون جنيه، سيتم الإعلان عن التجديد رسميًا، ليواصل زيزو مسيرته مع الفريق ويقود مشروع النادي خلال السنوات المقبلة.



– الإعلان عن فشل المفاوضات

في حال عدم قدرة الإدارة على توفير المبلغ المطلوب، قد يصدر النادي بيانًا يوضح تفاصيل الموقف، مع التأكيد على تمسكه بسياساته المالية، وتسليط الضوء على طلبات اللاعب لضمان تأييد الجمهور.