نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يحصل على باقي مستحقاته من كهربا ويغلق ملف الغرامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حصول النادي على مبلغ 6 ملايين و564 ألف جنيه من محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، كجزء من تسوية غرامته المقررة لصالح النادي.

الزمالك يحصل على باقي مستحقاته من كهربا

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى ضد كهربا بسبب تأخره في سداد جزء من الغرامة المفروضة عليه، وأكد المصدر أن المبلغ المتبقي من الغرامة تم تسديده بالكامل، ليتم بذلك إنهاء أزمة مستحقات اللاعب.

وفي سياق آخر، يواصل فريق الزمالك استعداداته لملاقاة المصري في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، حيث يستأنف الفريق تدريباته غدًا الخميس على ملعب النادي.

