كريم رمزي: تصريحات أحمد سليمان تعني التقليل من لاعبي المنتخب الآخرين

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي كريم رمزي، تصريحات أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن إمكانية منع لاعبي القلعة البيضاء من الانضمام لمنتخب مصر.

كريم رمزي ينتقد تصريحات أحمد سليمان

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: أحمد سليمان خرج بتصريحات مفاجئة لا أستطيع فهمها، خاصة وأنه عاش حالة كبيرة مع منتخب مصر وإنجازات كبيرة.

وأضاف كريم رمزي: تصريحات أحمد سليمان تعني التقليل من لاعبي منتخب مصر الآخرين، ودائمًا ما كنا نقول إنه لا مكان لألوان الأندية في المنتخب، ومن يرتدي قميص المنتخب فعلينا تشجيعه ودعمه.

وواصل رمزي: كيف يخرج عضو مجلس إدارة نادي كبير هو نادي الوطنية والكرامة وأكبر قلعة رياضية في مصر، ويقول مثل هذا التصريح.

واختتم كريم رمزي: ما حدث هو سقطة كبيرة وخطأ، وعتابي الوحيد أن أحمد سليمان جلس على دكة المنتخب لسنوات طويلة وحقق إنجازات كبيرة مع الجيل الذهبي، ولماذا نخترع "دوشة" لأنفسنا.