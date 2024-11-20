الرياضة

الزمالك: لا يُمكننا منع لاعبينا عن منتخب مصر لأي سبب من الأسباب

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أحمد جودة - القاهرة - رد أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء بشأن منع لاعبي الأبيض من الانضمام لمنتخب مصر.

الزمالك: لا يُمكننا منع لاعبينا عن منتخب مصر

وقال مسئول الزمالك -الذي رفض ذكر اسمه- في رسالة نقلها كريم رمزي عبر برنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: النادي لا يُمكن أن يمنع لاعبيه عن منتخبات مصر وليس المنتخب الأول فقط.

وأضاف عضو مجلس الزمالك: أحمد سليمان قال رأيه لكن نادي الزمالك لا يُمكنه أن يمنع لاعبيه عن منتخب مصر أيا كانت الأسباب.

ومن جانبه، قال كريم رمزي: أحمد سليمان خرج بتصريحات مفاجئة لا أستطيع فهمها، خاصة وأنه عاش حالة كبيرة مع منتخب مصر وإنجازات كبيرة

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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