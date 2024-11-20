نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك: لا يُمكننا منع لاعبينا عن منتخب مصر لأي سبب من الأسباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء بشأن منع لاعبي الأبيض من الانضمام لمنتخب مصر.

الزمالك: لا يُمكننا منع لاعبينا عن منتخب مصر

وقال مسئول الزمالك -الذي رفض ذكر اسمه- في رسالة نقلها كريم رمزي عبر برنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: النادي لا يُمكن أن يمنع لاعبيه عن منتخبات مصر وليس المنتخب الأول فقط.

وأضاف عضو مجلس الزمالك: أحمد سليمان قال رأيه لكن نادي الزمالك لا يُمكنه أن يمنع لاعبيه عن منتخب مصر أيا كانت الأسباب.

ومن جانبه، قال كريم رمزي: أحمد سليمان خرج بتصريحات مفاجئة لا أستطيع فهمها، خاصة وأنه عاش حالة كبيرة مع منتخب مصر وإنجازات كبيرة