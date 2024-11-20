الرياضة

سيراميكا ينتظر نتيجة أشعة بيكهام لتحديد موقفه من مباراة حرس الحدود

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب مسئولو نادي سيراميكا نتيجة أشعة الرنين التي خضع لها أحمد رمضان بيكهام، بعدما تعرض لإصابة في ظهره خلال مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

سيراميكا يترقب موقف بيكهام

الإصابة التي لحقت ببيكهام أجبرته على مغادرة المباراة في وقت مبكر، ليحل محلَّه حسام عبد المجيد.

وأجرى اللاعب أشعة رنين على ظهره لتحديد مدى خطورة الإصابة والفترة الزمنية اللازمة للشفاء، وكذلك لمعرفه موقفه من المشاركة في لقاء حرس الحدود المقرر يوم الأحد المقبل.

من جهة أخرى، تمكن فريق سيراميكا من الفوز على الإسماعيلي في الجولة الثانية من الدوري بهدف نظيف، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام بخمسة أهداف مقابل هدفين.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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