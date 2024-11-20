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أحمد جودة - القاهرة -

قال محمود فتح الله نجم الكرة المصرية السابق، إن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، جانبه التوفيق في تصريحه بشأن منع لاعبي الزمالك من الانضمام للمنتخب.

محمود فتح الله: تصريح أحمد سليمان غير موفق.. وتمثيل المنتخب شرف للجميع

وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: أحمد سليمان أعتقد أنه كان في حالة ضيق، ولا بد ألا تصرح كثيرًا حين تكون كذلك، ومن وجهة نظره أنه كان لا بد أن نرى بعض اللاعبين وعلى رأسهم حسام عبد المجيد خاصة وأن المنتخب ضمن الصعود.

وتابع محمود فتح الله: أحمد سليمان كان يرى أنه لا بد أن يتواجد عبد المجيد وأيضًا محمد عواد، وفي النهاية هي وجهات نظر فنية من حسام حسن، لكنه كمسئول كان يرى أنهم لا بد أن يلعبوا.

وأردف نجم المنتخب السابق: التصريح لم يكن موفقًا من أحمد سليمان، ولو كان بعد يومين لم يكن ليقوله، والكل يعلم وعلى رأسهم أحمد سليمان أن تمثيل منتخب مصر شرف ما بعده شرف.

وواصل محمود فتح الله تصريحاته: كنا في الزمالك وكنا نتمنى دائمًا أن نكون موجودين في المنتخب، وكنا دائما ننتظر أن نرى اسمنا في القائمة.

واختتم فتح الله: أي تصريح وقت نرفزة لا بد أن نفوته، وجميعنا يريد أن يعمل ويجتهد والمظلة الكبيرة هي منتخب مصر.

