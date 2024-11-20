ريال مدريد يلغي صفقة المدافع الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - يتجه نادي ريال مدريد، لإلغاء فكرة التعاقد مع مدافع جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي ستفتح أبوابها مطلع يناير المقبل.

ريال مدريد قد يتراجع عن ضم مدافع جديد

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية إن نادي ريال مدريد قد يتراجع عن قرار ضم مدافع جديد في يناير مع اقتراب عودة النمساوي دافيد ألابا وتعافيه من الإصابة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن عودة ألابا المقررة بالفعل في يناير تُعزز من فكرة النادي المدريدي بعدم الذهاب إلى السوق الشتوي لتدعيم خط الدفاع.

وكان نادي ريال مدريد يفكر جديًا في التعاقد مع قلب دفاع جديد في يناير بشكل ضروري، من أجل تدعيم هذا المركز نظرًا للإصابات الكثيرة التي اجتاحته مؤخرًا.

ويعاني ريال مدريد، من النقص في مركز خط الدفاع حيث لا يملك مدافعًا سوى روديجر بعد فقدان خدمات إيدير ميليتاو وألابا وداني كارفخال.