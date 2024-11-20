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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. بيلد: جوارديولا يبقى في السيتي وذا صن تعلق على ظهور بالمر الأول مع صديقته في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاربعاء الموافق 20- 11- 2024:
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-
لاجازيتا ديلو سبورت
- اليوفي يفكر بالمهاجم التشيكي
- السيد تشيك
- فونسيكا يهاجم كل شيء
- كم تبلغ تكلفة السكوديتو
- ايطاليا ترى ابعد من ذلك
- ثورة فرنسية
كورييري ديلو سبورت
- على اكتاف يالديز
- فلاهوفيتش خارجًا: وياه لاثبات نفسه في المركز 9
- ماكتوميناي يا له من هدية
- رانييري ولغز روما
- جنوى يختار فييرا
ماركا
شكرًا رافا
آس
لقد كان شرفًا
موندو ديبورتيفو
- أبدي
- ماركيز " مارتيناتور " يصبح علامة تجارية كبيرة
ليكيب
- هولندا 2-1 اسبانيا
- الدموع النهائية
بيلد
- بيب المطرقة يبقى في السيتي
ذا صن
- المحافظة على الوالدة
- كول بالمر يظهر للمرة الاولى مع صديقته في حفل جائزة افضل لاعب في السنة ويجلب معه والدته ايضًا