نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يضع نجم ريال مدريد ضمن اهتماماته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية أن نادي آرسنال الإنجليزي يضع خطة جديدة لضم اللاعب التركي أرادا جولر نجم ريال مدريد.

آرسنال يستهدف أردا جولر

ويريد آرسنال اقتناص فرصه غضب اللاعب من عدم مشاركة خلال المباريات ويخطط لتقديم عرض رسمي لضمه لصفوف الفريق.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن المدرب ميكيل أرتيتا يريد التعاقد مع جولر على سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية المقبلة، تمهيدًا لاحتمالية ضمه بشكل نهائي في حالة نجاحه بالنادي.