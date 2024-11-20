"من المتصدر".. ترتيب مجموعات تصفيات آسيا لكأس العالم 2026

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رياض - احمد صلاح - يبحث الرياضيين حول ترتيب مجموعات تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 .. فقد استحوذت هذه العبارة على منصات التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث الشهير «جوجل» في الساعات القليلة الماضية، وبالتحديد من قبل عشاق الساحرة المستديرة داخل القارة الصفراء، وبالأخص محبو المنتخبات العربية الآسيوية، من خلال التقرير التالي، ترتيب مجموعات تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

ترتيب مجموعات تصفيات آسيا لكأس العالم 2026

ترتيب مجموعات تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 فقد تم أسدل الستار مساء الثلاثاء، على مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم لكرة القدم 2026، والذي شهد نتائج قوية وآخرى مخيبة للمنتخبات العربية.

ترتيب مجموعة الإمارات وقطر في تصفيات كأس العالم

استكمالا لحديثنا عن ترتيب مجموعات تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 فاننا سنعرض لكم من خلال هذه الاسطر التالية ترتيب مجموعة الإمارات وقطر في تصفيات كأس العالم فقد جاء

ترتيب المجموعة الأولى والتي تضم كل من الإمارات وقطر كالتالي:

منتخب إيران 16 نقطة.

منتخب أوزبكستان 13 نقطة.

منتخب الإمارات 10 نقاط.

منتخب قطر 7 نقاط.

منتخب قرغيزستان 3 نقاط.

منتخب كوريا الشمالية نقطتين.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم آسيا 2026

وفى ظل الحديث عن ترتيب مجموعات تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 فاننا سنرصد لكم ايضا ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم آسيا 2026

فيما يأتي ترتيب مجموعة السعودية والبحرين كالتالي:

منتخب اليابان 16 نقطة.

منتخب أستراليا 7 نقاط.

منتخب إندونيسيا 6 نقاط.

منتخب السعودية 6 نقاط.

منتخب البحرين 6 نقاط.

منتخب الصين 6 نقاط

ترتيب مجموعة العراق

فى إطار الحديث عن مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم لكرة القدم فاننا نستعرض لكم ترتيب مجموعة العراق وهى كالاتى..