انت الأن تتابع خبر "ليبيا X مصر".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة (تصفيات شمال أفريقيا و كأس العالم) والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث الرياضيين من المصريين اليوم حول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة حيث أن ستقام العديد من المباريات اليوم ومن أهمها مواجهة منتخب مصر أمام ليبيا في تصفيات شمال أفريقيا

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

نعرض لكم من خلال هذه الاسطر القادمة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة حيث تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري، إقامة العديد من المباريات في مختلف المستويات، فبينما تتنافس منتخبات مصر وليبيا في تصفيات أفريقيا تحت 20 عامًا، تشهد ملاعب أخرى مواجهات مثيرة في مختلف الدوريات والبطولات العالمية.

مواعيد تصفيات أفريقيا تحت 20 سنة

ليبيا ضد مصر – 5 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة أون تايم سبورتس 1

الجزائر ضد المغرب – الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة

مواعيد تصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية

كولومبيا ضد الإكوادور – الساعة 1 صباحًا بتوقيت القاهرة على قناة SSC Extra 1HD.

تشيلي ضد فنزويلا – الساعة 2 صباحًا بتوقيت القاهرة، على قناة SSC 3HD.

الأرجنتين ضد بيرو_ حتى الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت القاهرة على قناة SSC 1HD.

البرازيل ضد الأوروغواي_ الساعة الثالثة والربع صباحًا بتوقيت القاهرة على قناة SSC EXTRA 2HD.

تردد قناة SSC EXTRA 1 HD النايل سات

يمكن بكل سهولة القيام بضبط تردد قناة SSC EXTRA HD على النايل سات وذلك من خلال القيام بإدخال البيانات الآتية في جهاز الاستقبال:

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

خطوات ضبط تردد قناة SSC EXTRA HD نايل سات

اولا يتم ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على القمر الصناعي النايل سات.

اضغط بعد ذلك على زر “البحث” أو باللغة الإنجليزية “Scan” من جهاز التحكم عن بعد.

أدخل بعد ذلك كافة البيانات التالية في الخانات المخصصة لها وهي: التردد: 12523، الاستقطاب:

أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

ثم قم بالضغط بعد ذلك على زر “بحث” وذلك لبدء البحث عن هذه القناة.

تردد قناة SSC EXTRA HD عرب سات

فى إطار الحديث عن مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة فاننا نعرض لكم تردد قناة SSC EXTRA HD عرب سات حيث يمكن القيام بضبط تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات بكل سهولة

ويسر وذلك من خلال القيام بإدخال البيانات الآتية في جهاز الاستقبال: