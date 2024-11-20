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أحمد جودة - القاهرة - أكد مهاجم منتخب كولومبيا، لويس دياز، أنه يتعين على بلاده التقييم وتصحيح الأخطاء التي أدت إلى الخسارة 0-1 أمام الإكوادور على ملعب متروبوليتانو روبرتو ميلينديز، في الجولة 12 من تصفيات كأس العالم 2026.

لويس دياز ينادي بثورة تصحيح كولومبية بعد الخسارة أمام الإكوادور

وقال جناح ليفربول بعد المباراة "كمجموعة وكأفراد، علينا تقييم ما حدث وتصحيحه"، مضيفا أن الفريق فشل "بعدم تسجيله لأهداف".

وانتقد المهاجم أداء الفريق الذي يشرف على تدريبه نيستور لورينزو، وقال إنهم لو سجلوا أي من الفرص التي أتيحت لهم "لأصبحت النتيجة مختلفة".

واختتم دياز، الذي سدد في القائم خلال الشوط الأول ولم يقدم أفضل مبارياته، حديثه "لقد أتيحت لنا الكثير من الفرص، إذا لم نسجل فإن المنافس سيقوم هو بالتسجيل وقد حدث ذلك لا يمكننا أن نستقبل هدفا بهذا الشكل".

وفازت الإكوادور بفضل هدف لإينر فالنسيا (ق7)، وقاومت بعدها حصار أصحاب الأرض لتسجيل هدف التعادل، حيث لعبت منقوصة لأكثر من 60 دقيقة، بعد طرد قلب الدفاع بيرو هينكابي، حيث تألق حارس الضيوف هرنان جالينديز، ليحمي مرماه من غارات الكولومبيين.

وبهذا الانتصار رفعت الإكوادور رصيدها إلى 19 نقطة لتحتل المركز الثالث في الجدول بفارق نقطة خلف أوروجواي وست نقاط خلف الأرجنتين المتصدرة.

ولم تخسر الإكوادور في آخر خمس جولات بالتصفيات حيث حققت الفوز في ثلاث منها وتعادلت في اثنتين.

بينما تجمد رصيد كولومبيا عند 19 نقطة أيضا في المركز الرابع بعدما تكبدت الهزيمة الثانية تواليا.