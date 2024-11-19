الرياضة

ملخص أهداف مباراة العراق وعمان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب العراق فوزا مهما أمام نظيره العماني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد السلطان قابوس الرياضي ضمن منافسات الجولة 6 من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ملخص أهداف مباراة العراق وعمان

وسجل يوسف الأمين الهدف الأول للعراق في الدقيقة 36 صنع ياسين وانتهت المباراة 1/0.

ترتيب مجموعة العراق وعمان

1- كوريا الجنوبية 14 نقطة
2- العراق 11 نقطة
3- الأردن 9 نقاط
4- عمان 6 نقاط
5- الكويت 4 نقاط
6- فلسطين 3 نقاط

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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