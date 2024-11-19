ملخص أهداف مباراة العراق وعمان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب العراق فوزا مهما أمام نظيره العماني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد السلطان قابوس الرياضي ضمن منافسات الجولة 6 من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

محمد يوسف

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