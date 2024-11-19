نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة العراق وعمان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب العراق فوزا مهما أمام نظيره العماني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد السلطان قابوس الرياضي ضمن منافسات الجولة 6 من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.
ملخص أهداف مباراة العراق وعمان
وسجل يوسف الأمين الهدف الأول للعراق في الدقيقة 36 صنع ياسين وانتهت المباراة 1/0.
ترتيب مجموعة العراق وعمان
1- كوريا الجنوبية 14 نقطة
2- العراق 11 نقطة
3- الأردن 9 نقاط
4- عمان 6 نقاط
5- الكويت 4 نقاط
6- فلسطين 3 نقاط