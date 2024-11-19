نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العراق يفوز بهدف نظيف على عمان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب العراق فوزا مهما أمام نظيره العماني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد السلطان قابوس الرياضي ضمن منافسات الجولة 6 من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ملخص مباراة العراق وعمان

وبدأت أحداث مباراة العراق وعمان برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل يوسف الأمين الهدف الأول في الدقيقة 36 صنع ياسين وانتهى الشوط الأول 1/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وكان عمان قريب من التعادل لكنه لم ينجح وحاول العراق تسجيل الهدف الثاني لكنه لم ينجح وانتهت المباراة 1/0.