أهداف مباراة فلسطين أمام كوريا الجنوبية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

وسرعان ما عدل سون هيون مين بهدف التعادل في الدقيقة السادسة عشر من أحداث الشوط الأول.

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة فلسطين أمام كوريا الجنوبية في الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012